Lungenentzündung: Pichowetz auf Intensivstation

Am Montag stand Pichowetz noch auf der Bühne seines Gloria Theaters. „Ich war schon gesundheitlich angeschlagen und bin am Dienstag ins Haus in die Steiermark gefahren“, so Pichowetz zur „Krone“. Doch sein Zustand verschlechterte sich und der 54-Jährige wandte sich ans Spital Knittelfeld.