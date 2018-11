Erjautz bringt die Welt ins Wanken

Zwischen Schein und Sein

Kuratorin Petra Noll-Hammerstiel erläutert das so: „Die Lichtskulptur lässt den Schriftzug ME in grell-blauem Licht erscheinen. Mittels eines Scheinwerfers wird ME auf den Boden projiziert – ein WE erscheint als Schattenbild. ME versteht sich einerseits als logohaft verwendete Initiale des Künstlers,... ME steht aber auch für das Ich, das Individuum im Gegensatz zur Gruppe. Die Transformation verweist auf die polare Spannung zwischen beiden – kein ME ohne WE, kein Licht ohne Schatten, beide gehören zusammen, befruchten und fordern sich heraus... “.