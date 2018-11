Kärntner Ärzte verweigern die Dienste

Nächste Krise in der Patientenversorgung in Kärnten: Ab 1. Jänner wird es nach derzeitigem Stand in den Nächten am Wochenende keine Ärztebereitschaft mit Hausbesuchen mehr geben. Der Grund: zu wenige Allgemeinmediziner, zu hohe zeitliche Belastung, zu geringe Bezahlung und der Trend zur Work-Life-Balance.