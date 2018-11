Autofahrer liefert sich Schießerei mit Polizei

Treffer in Arm beendet Flucht

In der Ortschaft Fayetteville konnte der 29-Jährige schließlich gestoppt werden: Ein Schuss in den linken Arm beendete die Flucht. Weder Polizisten noch Zivilisten wurden glücklicherweise bei dem Einsatz verletzt. Nach einem Zwischenstopp in ein Krankenhaus wurde Cobos-Cenobio festgenommen. Er wird verdächtigt, sich illegal in den USA aufzuhalten. Außerdem wird er nach der Schießerei unter anderem wegen versuchten Mordes, eines Drogendelikts und Terrorismus angeklagt.