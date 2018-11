Ex-Postler lieferte Insider-Infos für Überfall

Der Coup war also von Anfang an geplant. Weil der Österreicher die Insider-Informationen hatte: Sowohl er wie auch der Kosovare arbeiteten nämlich bis zu ihrer Festnahme bei der Post. Die Polizei konnte den Überfall anhand eines Hinweises rasch auflösen. Alle drei sitzen bereits in der Justizanstalt Puch in U-Haft.