Ehefrau mit Messer attackiert: 15 Jahre Haft

Sie wollte frei sein, ein eigenständiges und selbstbestimmtes Leben führen. Da stach ein 35-jähriger Afghane seine Frau (24) in einer Flüchtlingsunterkunft in Wien nieder. Das Opfer überlebte die schweren Verletzungen. Am Freitag beim Prozess beteuerte der Angeklagte, er habe seine Gattin nicht töten wollen.