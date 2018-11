Ehefrau einen Tag vor Prozess gegen Mann getötet

Vor zirka 30 Tagen läuteten die Hochzeitsglocken, am Mittwoch dann Mordalarm! Wie berichtet, soll ein Waldviertler in Sieghartsreith in Niederösterreich seine Ehefrau getötet haben. Am Donnerstag hätte am Landesgericht Krems ein Prozess gegen das Paar stattfinden sollen. Der Waldviertler soll der nun toten Frau im Mai 2017 Rippenbrüche zugefügt haben.