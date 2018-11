Star des Gegners bricht seinen Todesschwur

Er ist bereits drei Jahre her, doch er wird das Judo-Lager noch lange begleiten. Jener 25. September 2015, als ein Tauchunfall den sympathischen Mühlviertel-Legionär Alexandr Jurecka am Gardasee das Leben gekostet hat. Sein tschechischer Landsmann Lukáš Krpálek eine Jahr später bei seinem Olympiagold in Rio bei der Siegerehrung sogar ein Foto des Toten in die Höhe hielt. Danach zu Ehren Jureckas versprach: „Wenn ich je für einen Verein in Österreich kämpfe, dann nur für Mühlviertel!“