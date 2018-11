In Linzer Innenstadt wurde ein Torten-Traum wahr

Ihre Leidenschaft zum Beruf hat Stefanie Feneberger gemacht. Die ehemalige AKH-Köchin eröffnete in der Bischofstraße 9 das Geschäft „Tortenmehr“. Auf knapp 20 Quadratmetern bietet die 23-Jährige nun Süßes in allen Variationen und meist mit einer Überraschung in der Mitte an. Ihr Motto: Je aufwändiger, desto besser.