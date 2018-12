Diese Accessoires funkeln mit Outfits um die Wette

Mit Accessoires in Gold und Silber macht man in der Weihnachtszeit nie was falsch. Das Gute an Taschen und Schuhen in Metallic-Tönen: Sie passen nicht nur perfekt zu Schwarz, sondern auch zu allen anderen Farben. Rot etwa schmeichelt Gold besonders, Silber schaut zu kühlem Nachtblau oder Grau besonders cool aus.