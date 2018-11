Rapid: 2,37 Millionen Gewinn für 2017/18!

Investition In nachhaltige Wettbewerbsfähigkeit

Die Gewinne „werden in die nachhaltige Wettbewerbsfähigkeit des SK Rapid investiert. Im Vergleich zur Saison 2015/16 konnten wir seit der Eröffnung des Allianz Stadions das gesamte Sportbudget um gleich 40 Prozent erhöhen“, sagte Peschek. Trotzdem steht der 32-fache österreichische Meister in der heimischen Bundesliga derzeit nach 14 Runden mit 16 Punkten nur auf Platz acht und muss damit um die Teilnahme an der Meisterrunde der Top sechs zittern.