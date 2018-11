Mit City4U köstliche Milka-Packages gewinnen

Auch der Milka Nikolo, in den Sorten Alpenmilch und Nuss, sowie der Milka Krampus, in zwei unterschiedlichen Größen erhältlich, sorgen für Glücksmomente bei Jedermann. Auch für Schokokugelliebhaber hat Milka mit den Milka Kugeln, den Milka Bonbons und den Milka Feine Kugeln das Passende für jeden Geschmackstyp parat. Die Milka Snowballs, mit luftiger Milchcrème-Füllung zum Auslöffeln sind dieses Jahr übrigens wieder in den Sorten Milchcrème und Oreo im Handel erhältlich.