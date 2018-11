Weihnachten ist das Fest der Feste: Man feiert mit dem Partner, den Kindern, den Eltern und Verwandten, Freunden sowie der Firma. Eine Party nach der anderen bei der geschlemmt wird als gäb’s kein Morgen. Zu kurz kommt während dieser Zeit höchstens der Flüssigkeitsbedarf an Wasser, der durch Champagner und Wein ersetzt wird. Doch der krönende Abschluss - oder für einige Abschuss, kommt erst. Denn an Silvester dürfen nochmal ordentlich die Korken geknallt und auf das neue Jahr angestoßen werden. Bei so vielen Zusammentreffen - noch dazu in diesem feierlichen Rahmen, muss natürlich auch die Optik stimmen. Es gilt sich in Schale zu werfen! Männer haben es dabei wie immer deutlich einfacher - ein schicker Anzug oder eine edle Jeans mit Hemd. Bei Frauen ist die Auswahl schier grenzenlos. Ein Rock, ein Jumpsuit, eine Hose oder doch ein Kleid? Um es etwas überschaubarer zu halten, haben wir uns für Letzteres als Dresscode entschieden und präsentieren Ihnen hier die schönsten Kleider für die Festtage.