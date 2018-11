„Angst habe ich nie, aber manchmal bin ich feig“

Zum Zeitpunkt des City4U-Besuchs am Stützpunkt der Entschärfer in der Rossauer Kaserne wird das Büro der Polizisten gerade renoviert. Angenehme Räumlichkeiten sind wichtig, immerhin verbringt ein Team stets eine Woche Tag und Nacht dort. „Tagsüber müssen wir innerhalb von 15 Minuten bereit zum Ausfahren sein, in der Nacht nach 30 Minuten“, erklärt Franz Scharler. Der 59-Jährige könnte eigentlich nächstes Jahr in wohlverdiente Pension gehen, denkt aber nicht daran: „Bei uns geht niemand mit 60 Jahren. Alle bleiben so lange wie möglich.“ Für andere Menschen ist das wahrscheinlich schwer nachzuvollziehen, dass man freiwillig weitere Jahre in einem Beruf verbleiben möchte, bei dem man - jederzeit und durch kleinste Fehler - sterben kann.