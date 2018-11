So verpacken Sie das beliebteste Geschenk

Aber zurück zu den beiden Geschenken, die mehr als doppelt so gut ankommen: Sie haben zahlreiche Vorteile wie die Nerven- und Zeitersparnis, werden aus dem Auge des Beschenkten immer richtig investiert und daher nie umgetauscht. Für die Meisten ist dieses Geld auch nichtgleich Geld. Es hat einen ganz anderen emotionalen Wert als jenes, das der Arbeitgeber überweist. Entweder wird es verwendet um aus einer Krise zu kommen oder um einen Herzenswunsch zu erfüllen - für einen Supermarkteinkauf oder einen Restaurantbesuch gibt es niemand aus. So bleibt dieses Geschenk auch immer im Kopf und Herzen verankert - anders ist das beispielsweise mit einer Flasche Wein, da erinnert man sich mit viel Glück nur noch an den hoffentlich schönen Abend. Kosmetik verbindet man nur einen Tag mit dem Menschen, danach ist es ein Gebrauchsgegenstand, der irgendwann leer ist und im Müll landet. Die bereits erwähnten Bücher werden zwar nach Gutscheinen und Geld am öftesten verschenkt, aber wiederum sehr ungern erhalten. Der Grund, um das richtige auszuwählen, muss man den anderen sehr gut kennen und auch über die bereits gelesenen Exemplare Bescheid wissen.



Aber obwohl das bedruckte Papier sich einer solchen Beliebtheit erfreut, sollten Sie es nicht in einem einfachen Bürokuvert oder gar blank überreichen. Denn so wird es seinem alten Ruf, ein Last-Minute-Geschenk zu sein, gerecht. Am besten Sie fragen beiläufig nach Träumen oder größeren Anschaffungen. Denn für eine Vielzahl davon gibt es auch eine passende kreative Verpackung, wie Sie nachfolgend entdecken werden. Gutscheine sind eine Grauzone, da sie zeigen, dass man sich schon mal mit den Interessen des anderes auseinandergesetzt hat. Außerdem werden sie häufig in einem schicken Kuvert verkauft. Viel schöner wirken sie aber dennoch in einem unserer Beispiele. Überzeugen Sie sich selbst!