Hirscher: Darum ist Kristoffersen der Favorit

Letzte Saison wurde Hirscher von Kristoffersen nach dem Comeback-Rennen in Levi nur einmal besiegt – in Kitzbühel. Das war auch sein einziger Saison-Triumph – zu wenig für den ehrgeizigen Norweger. Der ja im Sommer großteils in Salzburg lebt – trotzdem sind sich die zwei nie über den Weg gelaufen.