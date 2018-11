Arzt operiert Fischer Angelhaken aus Auge

Ärzte waren platt

In der Augenklinik am Linzer Med Campus III. waren die Ärzte momentan eher platt, als der „Patient am Angelhaken“ auftauchte. Zuerst wurde mit einem CT überprüft, ob das Auge betroffen war. Das war zum Glück nicht der Fall. Chirurg Peter Laubichler zwickte zuerst den Widerhaken, der in einem Zug-Muskel des Unterlids steckte, mit einer Zange ab, zog dann die Spitze aus der Wunde.