Das „freshe“ City4U Wochenend-Horoskop

Du hast wohl Sehnsucht nach der Liebe. Gibt es sie noch? Ich bin mir da nicht so sicher - denn es ist verdammt schwer, jemanden kennenzulernen, der nicht nur behauptet, es ernst zu meinen. Dating 2018 ist sowas von furchtbar geworden. Aber jeder jammert - wie kann das sein? Wenn alle es so furchtbar finden, müssten sie doch erst recht ehrlich und lieb und nett sein. Was für ein Teufelskreis.