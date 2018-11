Der neue Kanal wird in fünf Metern Tiefe verlegt

Gesamtkosten von über sechs Millionen Euro

„Die Tiefe ist schon beeindruckend“, sagt Baustadtrat Lukas Rößlhuber, der sich selbst in den Schacht wagte. Nur selten wird ein Kanal so tief gelegt. Meistens liegen diese in zwei Meter tief im Boden. Ständig muss das Wasser abgepumpt werden, da der Grundwasserspiegel höher liegt als die Grube, was eine zusätzliche Herausforderung darstellt.