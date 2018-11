29-Jährige stürzte vor Augen des Vaters in den Tod

Was wohl das größte Abenteuer ihres Lebens werden sollte, endete für Vera H. (29) mit einem tragischen Unfalltod. Gemeinsam mit ihrem Vater und weiteren drei Begleitern war sie nahe des Mount Everest in Nepal unterwegs, als die in Wien lebende Salzburgerin ausrutschte und vor dessen Augen in den Tod stürzte.