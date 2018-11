Streitbare Lehrerin jetzt als „Krone“-Autorin

In meiner Arbeit an der Schule ist hingegen alles so geblieben, wie es war. Wir Lehrerinnen und Lehrer sind immer noch hauptsächlich Sozialarbeiter und Kulturvermittler. Am Nationalfeiertag klärte ich die ersten Klassen darüber auf, dass am 26. Oktober weder Jesus noch Hitler gefeiert wird. Als ich ihnen Bilder von zerstörten europäischen Städten zeigte, war es plötzlich ganz still in der Klasse. Das Privileg, in einem friedlichen, demokratischen Rechtsstaat zu leben, kam in dieser Stunde bei meinen Schülern, die alle Migrationshintergrund haben, an. Das sind die unglaublich schönen Momente in einem Lehreralltag. Diese Stunden geben mir als Lehrerin an einer Brennpunktschule das Gefühl, etwas wirklich Sinnvolles zu tun. Unseren Schülern dabei zu helfen, sich in Österreich und Europa zu integrieren.