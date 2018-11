Ex-Generalstabschef: „Habe ein wenig geschmunzelt“

Im Grazer Straflandesgericht ist am Donnerstag der Prozess gegen 14 Mitglieder des „Staatenbundes“ fortgesetzt worden. Den Angeklagten wird teilweise versuchte Bestimmung zum Hochverrat vorgeworfen, weil sie mit „Haftbefehlen“ den Generalstabschef des Bundesheeres aufgefordert hatten, Mitglieder der Regierung zu festzunehmen. „Das liegt nicht in meiner Kompetenz“, so der Ex-Heereschef als Zeuge.