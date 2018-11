„Kein Sport für zart besaitete Prinzessinnen“

Die Dacia Vikings Ladies präsentierten sich auch in der Saison 2018 wieder nahezu unantastbar und steuern den 16. Meistertitel in Folge an. Diesen Samstag wird beim „Ladies Bowl“ gegen die Dragons & Giants Ladies gekämpft. Bloggerin Sonja von sonnirennt.at war für City4U vorab bei einem Training der Dacia Vikings Ladies dabei.