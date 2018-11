Mädchen gebissen: Wirbel um Rüde „Ares“

Halterin schickte Elfjährige spazieren - verletzt!

Damit nicht genug, kam es bereits eine Woche später zu gleich zwei weiteren Vorfällen mit „Ares“: An zwei aufeinanderfolgenden Tagen schickte Hundehalterin Melike Y. ein erst elfjähriges Kind mit dem Vierbeiner spazieren - ebenfalls ohne Maulkorb. Der Rüde biss das Mädchen an beiden Tagen, Passanten verständigten schließlich die Polizei. Am 27. Oktober wurde "Ares" dann schließlich offiziell abgenommen und das Kind zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Ein American Staffordshire-Welpe im selben Haushalt wurde ebenfalls abgenommen, da zahlreiche gesetzliche Haltungsvorschriften verletzt wurden.