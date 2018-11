Ganz Österreich will den Lotto-Jackpot knacken

Doch warum schraubt die Lottofee seit einem Jahr die Jackpots immer höher? Es gibt schlicht und einfach keine logische Erklärung dafür, warum es zurzeit diese Anhäufung an Sechsfachjackpots gibt. „Ein Statistiker würde das ganz normal finden und nicht als außergewöhnlich betrachten, dass es in so kurzer Zeit nun drei Sechsfachjackpots gibt – er setzt eine ganz andere Zeitspanne an als wir jetzt“, so Gerlinde Wohlauf von den Österreichischen Lotterien.