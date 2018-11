Höheres Budget für JKU sichert Ausbau der Technik

50 Millionen Euro fließen in den weiteren Aufbau der Medizinischen Fakultät, das entspricht auch der bisherigen Finanzierungsvereinbarung mit dem Bund. 55 Millionen Euro zusätzlich, also über bloße Valorisierungen von mehr als 10 Millionen Euro hinaus, gibt es für die Umsetzung des Entwicklungsplans der JKU - das ist fast so viel wie die ursprünglich geforderten 60 Millionen € Budgetausweitung.