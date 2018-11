Bayerischer Investor kauft Gasteiner Hotelruinen

Die Rettung des Weltkurortes Bad Gastein scheint teils in trockenen Tüchern zu sein: Nach monatelangen Verhandlungen unterzeichnete die Münchner Hirmer-Gruppe am Mittwoch den Kaufvertrag für drei denkmalgeschützte Häuser am Straubingerplatz. Das Land gibt damit die Kontrolle wieder in private Hände.