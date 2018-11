Marxer Alm: Das Ski-& Winteropening mitten in Wien

Das Größte Winter-Opening Wiens und die größte Apres Ski Party unter 500 Meter Seehöhe. Drei Tage lang wird in der Marxer Alm gefeiert. Top-Skiregionen aus dem Salzburger Land laden zum Auftakt des Party-Winters in die Marx Halle. Untertags gibt es bei freiem Eintritt Programm für die ganze Familie und am Abend spielen heimische Top-Acts, die gemeinsam mit den besten Apres Ski DJs des Landes bis in die frühen Morgenstunden für Hüttengaudi sorgen.



22.11.2018 Wiener Wahnsinn