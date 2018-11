Altersarmut: Plattform gibt Frauen eine Stimme

In diesem Jahr fällt der Tag, den Papst Franziskus ins Leben rief, auf den 18. November. In vielen Pfarren in ganz Österreich wird am morgigen Elisabethsonntag ein Zeichen der Nächstenliebe gesetzt, um den Fokus stärker auf Menschen am Rand der Gesellschaft zu rücken, sie in die Mitte zu nehmen. Altersarmut betrifft jeden 10. Österreicher. Die durchschnittliche Alterspension in unserem Land beträgt für Männer 1419 Euro, für Frauen um 40% weniger, 842 Euro. Frauen sind dreimal häufiger betroffen als Männer, Erfahrungen aus der Praxis, besonders aus den Pfarren, bestätigen die steigende Armutsgefährdung.