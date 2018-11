Hausbesitzer im Burgenland „erben“ 27 Hunde

„Meine Mandanten sind verzweifelt. Nicht nur dass sie vergeblich auf das Geld aus dem Verkauf gewartet haben, ist ihr Haus sehr stark beschädigt und in diesem Zustand wohl kaum verkäuflich“, so Herbert Lienhart, Anwalt der Hauseigentümer. Vor vier Jahren gab Eleonora D. an, das Haus kaufen zu wollen, und hinterlegte zur Sicherheit 25.000 Euro als sogenanntes Angeld. Sollte der Kauf nicht zustande kommen, war ausgemacht, dass die Summe bei den Hausbesitzerin verbleibt. „Meine Mandanten fühlten sich mit diesem Vertrag, den ein Makler aufgesetzt hat, sicher“, so der Jurist.