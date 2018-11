Mit City4U gratis zur MondoVino

„Mir ist es eine große Freude dieses Jahr das erste Mal Teil der MondoVino zu sein, wenn so viele grandiose Weine und Spirituosen in einer tollen Location zusammengebracht und den zahlreichen BesucherInnen präsentiert werden.“ so WEIN & CO Geschäftsführer Paul Truszkowski. „Es ist spannend die rasanten Entwicklungen in der Weinszene zu beobachten und schön, dass WEIN & CO dieses Jahr einige neue AusstellerInnen begrüßen darf. Um auch die neueste Generation an WeinliebhaberInnen zu begeistern, ist es wichtig, dass die MondoVino in ständiger Veränderung bleibt.“