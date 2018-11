Zwei 15-Jährige stahlen Kleinbus für Spritztour

Ein 15-jähriger Mühlviertler entwendete am Donnerstag, gegen 1.30 Uhr in Niederwaldkirchen den Schlüssel eines Kleinbusses seiner Betreuungseinrichtung und gab diesen an einen Gleichaltrigen weiter. Der fuhr mit dem Pkw auf der Niederwaldkirchner Landesstraße in Richtung Herzogsdorf.