Wiener Szene-DJ startet mit neuem Sound durch

Ich hab echt viel erlebt, Höhen und Tiefen, Megapartys und Megflops. Leider nicht nur beruflich sondern auch privat, was bei mir sowieso auch schwer von einander zu trennen ist. Ich durfte richtig nette und sympathische Menschen kennenlernen, aber auch charakterlose Individuen, die einfach genommen, aber nichts gegeben haben. Ich bin jetzt Anfang 40 und wollte vor ein paar Jahren langsam mit all dem abschließen, doch in mir drinnen wollte irgendwas weiter Musik machen, dieses Gen kann man nicht einfach abschalten. Die neue musikalische Richtung ist Motivation pur, zum ersten Mal spüre ich wieder dieses Gefühl wie damals. Rebellion, alles neu, alles im Aufbruch aber eben jetzt mit der Erfahrung der letzten Jahre, das versuche ich, auch vielen Kollegen zu vermitteln. Steve hat es von Anfang an gespürt und das hat mich noch mehr motiviert. Ich hab ein sehr gutes Team rund herum, im Sommer am Vienna City Beach Club fühl ich mich zu Hause und kann mich musikalisch entfalten. Mein erstes Release auf Seveneves Records „Y’all“ hat bereits 2000 Plays auf Soundcloud, was für mich persönlich jede Erwartung übertroffen hat und die nächsten beiden EPs stehen bereits in den Startlöchern. Bari / Cadiz kommen nun auf Greg Ignatovichs Vagabond Recordings in Griechenland und die Oger EP auf dem spanischen Label Huambo Records.