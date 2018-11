Einbruchsserie: Fünf Firmen in Sattledt betroffen

Bislang unbekannte Täter drangen in der Zeit zwischen 13. November und 14. November in Sattledt in insgesamt fünf Objekte ein. Sie brachen bei zwei Firmen jeweils ein Fenster auf, stiegen in die Objekte ein, verließen beide Objekte jedoch wiederum ohne Beute. Bei einer weiteren Firma zwängten sie ebenfalls ein Fenster auf, stiegen in das Gebäude ein, lösten schließlich einen Alarm aus und flüchteten wiederum ohne Diebesgut über eine Notausgangstür.