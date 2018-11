8245 Anrufe beim Männernotruf

„In erster Linie geht es ums Zuhören und darum, dass sich die Männer ihre Probleme von der Seele reden können. Wir beraten dann - und helfen somit auch den Frauen und Kindern, die ja meistens von häuslicher Gewalt betroffen sind“, erklärt Hamedl, der diese Notwendigkeit schon in seiner aktiven Zeit als Polizeibeamter und insbesondere als Verhandler bei Geiselnahmen erkannt hatte. „Gewalttäter haben oft gesagt, dass ihnen im entscheidenden Moment ein Ansprechpartner fehlte. Da wollen wir ansetzen!“ Einer, der im Männernotrufteam als so ein Ansprechpartner fungiert, ist Mario Szkledar. „Das so genannte starke Geschlecht tut sich oft schwer über Probleme zu sprechen, man darf quasi keine Schwächen zeigen. Anonym tun sich viele Männer leichter und lassen sich rechtzeitig beraten“, weiß der Freiwillige, der - so wie seine Kollegen - in seiner Freizeit eine Grundausbildung und regelmäßige Schulungen durchlaufen hat.