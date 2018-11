Linzer Mordopfer soll Drogenring angehört haben

Ein im September in Linz erstochener Afghane soll Teil eines Suchtgifthändlerrings gewesen sein, der nun ausgehoben wurde. Die Gruppe aus fünf jungen Männern soll rund fünf Kilo Marihuana mit einem Straßenverkaufswert von ca. 50.000 Euro an 180 meist minderjährige Konsumenten verkauft haben. Ob die Bluttat mit diesen Geschäften in Zusammenhang steht, ist noch unklar.