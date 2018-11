„Wir tun alles, um den Bastel-Ruf los zu werden“

225 Menschen sind auf Vermittlung des FAB in 200 Firmen in Oberösterreich tätig, meist in kleinen und mittelständischen Betrieben. Weitere 330 arbeiten in eigenen Betrieben des FAB - in Linz, Steyr, Ried, Braunau, Wels und Vöcklabruck, wo der Verein als Zulieferer und für Montagearbeiten zuständig ist. In der Landeshauptstadt ist eine Metallwerkstatt samt einem Lackierbetrieb, einer Schlosserei und einer Schweißerei angesiedelt. Einen Stock höher ist die Verpackungsabteilung eingerichtet, in der vorwiegend Verkaufsdisplays bestückt werden, die später in Supermärkten aufgestellt werden.