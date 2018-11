Kein übler Geruch mehr: Kinder zurück in Schule

„Wir haben immer noch kein gutes Gefühl“, sagt eine besorgte Mutter eines Schülers der Volksschule Nußdorf. Zwar sitzen die Kinder wieder auf ihren Schulbänken, nachdem die Räumlichkeiten am vergangenen Donnerstag „evakuiert“ wurden, aber wirklich wohl ist noch niemanden. Bei der Sanierung der Turnhalle wurde das Mittel „Tutanol V“ auf den Boden aufgetragen. Von da an war an einen Unterricht nicht mehr zu denken. Zu stark war die Geruchsbelästigung, die auch zu Reizungen führt. Die Liste der möglichen Reaktionen auf die Dämpfe ist lang und vor allem sollte das Mittel nur im Außenbereich angewendet werden. „Es gab zu wenig Information von der Gemeinde“, beklagen Eltern. Auch sei nach dem Belüften der Schule kein Luftgutachten erstellt worden. „Das soll spätestens am Donnerstagmorgen geschehen“, versichert Bürgermeister Johann Ganisl - „Zu spät“ die Eltern. Der Ortschef reagiert auch mit Unverständnis: „Wir haben am Donnerstag die Schule in drei Minuten geräumt und den Unterricht in andere Räume der Gemeinde verlegt.“ Kein Unterricht sei ausgefallen. Bei den Eltern stand dennoch die Sorge um ihre Kleinen im Vordergrund und sie fühlten sich nicht ernst genug genommen: „Da geht es ja um die Gesundheit.“ Von der Gemeinde hieß es stets, dass keine Gefahr besteht. Die Eltern sahen das anders.