Neue Action-Filiale eröffnet in der SCS

Der internationale Non-Food-Diskonter Action gibt jetzt auch in Wien und Umgebung Gas. Nach der Einweihungsfeier im Juni in Wien Floridsdorf öffnet Action am 15. November die Tore nun auch in Vösendorf, der mittlerweile 31. Filiale in Österreich. Zu diesem Anlass verlost City4U gemeinsam mit Action fünf Gutscheine zu je 25 Euro.