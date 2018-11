Fitness-Kette patzte bei Auflösung von Vertrag

Im Februar kündigte Elisabeth T. ihren Fitness-Vertrag, ging davon aus, dass der letzte Monatsbeitrag wie bisher von ihrem Konto abgebucht wird. Was nicht der Fall war. „Ohne gemahnt worden zu sein, erhielt ich im April ein Anwaltsschreiben, in dem mehrere hundert Euro gefordert wurden“, so die Leserin. Sie beschwerte sich beim Studio, das die Ausstellung einer neuen Rechnung versprach. Weil die wieder falsch war, bat Frau T. um Hilfe.