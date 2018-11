Erleuchtete Ostern in Graz

Wieder um die 15 Standorte für 100.000 Besucher

Für 2019 möchte Bernhard Rinner in ähnlichen Dimensionen bleiben. Um wieder viele Menschen von auswärts anzulocken, wurde der Termin auf den Ostersonntag, Ostermontag und nachfolgenden Dienstag gelegt. Derzeit befindet man sich gerade in der Planungsphase, aber drei Projekte sind bereits fix: So wird in alter Verbundenheit OchoResotto wieder den Burghof in eine Parallelwelt verwandeln. Dazu kommt noch das bei der Ars Electronica prämierte Projekt von Schülern der Ortweinschule im Next Liberty und die „Versunkene Kathedrale“ des kroatischen Architekten Krešimir Rogina auf dem Freiheitsplatz. Also: den Termin vormerken.