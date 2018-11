Neben Welpenschule wurde Schäferhund vergiftet

„Wir hatten ,Queeni‘ erst seit elf Tagen, hatten sie aus der Steiermark geholt“, ist Karl N. (52) aus St. Gotthard bestürzt über den Verlust des Schäferhundes. Er war mit ihm am Morgen eine Gassirunde in der Nähe der Welpenschule, wo „Queenie“ am nächsten Tag mit der Ausbildung beginnen sollte, gegangen. Daheim am Hof war dann die Hündin noch unauffällig, doch nach einer Stunde lag sie tot am Boden. „Wir haben sie beim Tierarzt anschauen lassen, sie hatte die Lunge voller Blut. Laut Tierarzt hatte sie Rattengift erwischt“, sagt der Mühlviertler, der die Polizei über den Vorfall informiert, auf eine offizielle Anzeige aber verzichtet hatte. Er warnt, dass man in der Umgebung – es sollen vor etwa zwei Monaten zwei Giftköder gefunden worden sein – beim Gassigehen aufpassen soll.