Der Winter naht: In Graz muss aber niemand frieren

305 Notbetten gibt es in Graz das ganze Jahr über (Caritas und Vinzi) - ab heute kommen für den Winter 50 Betten hinzu. Diese Winternotschlafstelle der Caritas für Frauen, Kinder und Männer hat eine neue Adresse, nämlich in der Pfarre St. Lukas am Eggenberger Gürtel. Im vergangenen Winter gab es ja nur eine provisorische Lösung mit Containern in der Arche 38.