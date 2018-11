Die schönsten Bälle, die Wien zu bieten hat

Nach der Saison ist vor der Saison und so geht es auch nach der Faschingszeit mit Frühlingsbällen weiter. Einer davon ist der von Charity-Lady und Tanzschulbesitzerin Yvonne Rueff ins Leben gerufene Dancer against Cancer-Ball. Gemeinsam wird in der Wiener Hofburg gegen den zugunsten der Österreichischen Krebshilfe gegen die heimtückische Krankheit getanzt. Spaß haben und Gutes tun - was will man mehr? Am 24. November 2018 findet übrigens der Dancer against Cancer-Ball im Casino Baden statt.