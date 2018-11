Angreiferin sticht aus dem Nichts Gast in Hals

Furchtbare Bluttat am späten Dienstagabend in einem Gasthaus in Wien-Alsergrund: Wie aus dem Nichts stach eine 59-Jährige einem anderen Lokalgast von hinten in Hals und Oberkörper. Das Opfer (52) sackte zusammen, die Angreiferin verschanzte sich auf dem WC - dort schnitt sie sich selbst im Halsbereich auf.