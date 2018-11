Russland-Traum in Liberec geplatzt

„Wir sind nur ein paar Mädels, die davon träumen in ein paar Wochen Russland zu besuchen“, schrieb die lettische PSVBG-Angreiferin Annija Abolina vor dem Rückspiels im Challenge Cup in Liberec auf Instagram. Doch der Traum vom Zweitrunden-Duell gegen den russischen Vertreter Saratov platzte. 0:3 (-23, -16, -21) hieß es nach 90 Minuten Spielzeit gegen Dukla, die Salzburgerinnen sind damit trotz des 3:2-Heimsieges out.