Schlager: Beatrice Egli singt in Wiener Stadthalle

Die 29-jährige Schweizerin schaltet das „Herz an“ und lässt Träume wieder fliegen. Die vielfach Gold- und Platin-ausgezeichnete Echo-Preisträgerin und zweifache Swiss Music Award Gewinnerin Beatrice Egli hat im Februar ihr nunmehr fünftes Studioalbum „Wohlfühlgarantie“ veröffentlicht und macht auf ihrer Live-Tour auch in Wien Halt - und zwar am 6. Dezember 2018 in der Stadthallt. City4U verlost 3x2 Tickets für das Konzert.