Bis zu zehn Meter: Riesige Kugeln in Karlskirche

In den kommenden zwölf Monaten erwartet die Besucher der barocken Karlskirche in Wien eine ganz besondere Attraktion: Zwei riesige kugelförmige Skulpturen - zwei mit Luft gefüllte Sphären mit einem Durchmesser von über zehn beziehungsweise sieben Metern - schweben in der Kuppel des barocken Prachtbaues,