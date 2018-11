Das KH Nord ist kein Skandal, sondern ein Erfolg!

Fehler zu machen ist das eine. Fehler passieren, auch in der Politik, und dass bei einem Großbau auch einmal etwas schiefgehen kann, ist auch so weit klar. Aber: Das Krankenhaus Nord nach seiner Pleiten-, Pech- und Pannen-Serie auch noch als Erfolg verkaufen zu wollen, grenzt an blanken Hohn. Schließlich bestätigte auch der Rechnungshof satte 8000 Baumängel, Planungsfehler und ein Fehlen an Know-How und Ressourcen. Daneben hagelte es Rücktritte und unterhaltsame Medienberichte über teure Hokuspokus-Energieringe. Alles nur ein Missverständnis? Wohl kaum.