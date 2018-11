Die besten Alternativen fürs Nikolo-Sackerl

Adventzeit ist Zuckerzeit. Bei all der Schokoladen, den Keksen und dem Stollen kann man ja auch nicht Nein sagen. Leider bekommen auch unsere Kinder in der Adventzeit zu viel Zucker, was sich negativ auf die Gesundheit des Nachwuchses auswirken kann. Lassen Sie dieses Jahr die eine oder andere Zuckerbombe einfach weg - Sie werden merken, dass Ihrem Kind gar nichts fehlt. In unseren Empfehlungen lesen Sie, was Sie statt Billigschokolade und klebrigen Zuckerln noch in das Sackerl des Kindes füllen können.